Serie A, il Milan recupera e vince 3-1 sul Parma. Pareggio Bologna-Napoli (1-1)

Si conclude la 33esima giornata di Serie A per Bologna, Napoli, Milan, Parma, Sampdoria e Cagliari. La formazione di Gennaro Gattuso si fa recuperare da quella di Siniša Mihajlović: 1-1 con le reti di Manolas (7′) e Barrow (80′). Il Milan rimonta in casa a San Siro contro il Parma di D’Aversa: gli emiliani vanno in vantaggio con Kurtic (44′), poi Kessie (55′), Romagnoli (59′) e Calhanoglu (77′) ribaltano il risultato in favore di Pioli. La Sampdoria sbanca invece contro il Cagliari: 3-0 ai sardi grazie ai gol di Gabbiadini (8′) e doppietta di Bonazzoli (40′ e 54′).