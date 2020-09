Serie A, il Milan parte bene nel segno di Ibra: 2 a 0 al Bologna

Il Milan vince e convince all’esordio in Serie A. I rossoneri a San Siro battono per 2 a 0 il Bologna e conquistano i primi tre punti del loro campionato. Decisivo, neanche a dirlo, Zlatan Ibrahimovic, dominatore incontrastato e autore di una doppietta: lo svedese apre le marcature nel primo tempo con uno splendido colpo di testa e raddoppia nella ripresa, trasformando un calcio di rigore causato da un’ingenuità di un deludente Orsolini. Per Stefano Pioli ottimi segnali dal pacchetto difensivo: grandi prove di Kjaer e di un ritrovato Davide Calabria, oltre al solito Donnarumma. Nel Bologna poche le note liete, nonostante un buon forcing finale: si salvano solo Barrow e Skov Olsen. Nella prossima giornata il Milan farà visita al Crotone, mentre gli uomini di Sinisa Mihajlovic affronteranno nel derby emiliano il Parma.