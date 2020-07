Il Milan si ferma in casa contro l’Atalanta e resta al sesto posto in classifica a un punto dalla Roma. Il match di San Siro finisce 1-1. Le reti arrivano entrambe nel primo tempo: prima la sblocca il solito Calhanoglu, poi pareggia Zapata. L’Atalanta può recriminare con se stessa per un rigore mangiato da Malinovskyi, mentre il Milan ha colpito un palo con Bonaventura.