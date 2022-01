Serie A, il Milan non aggancia la vetta: con lo Spezia è 1-2. Bologna-Napoli 0-2

I rossoneri non approfittano del passo falso dell'Inter e rimangono secondi. I partenopei si avvicinano proprio a Ibrahimovic e compagni, ora a soli tre punti

Si avvicina la conclusione del ventiduesimo turno di Serie A. Il Milan perde contro uno Spezia tutt'altro che irresistibile. I rossoneri dopo il rigore fallito da Theo Hernandez sul finire della prima frazione trovano il vantaggio prima dell'intervallo con Leao, bravo a sfruttare una disattenzione della difesa avversaria. I liguri hanno protestato per un contatto sospetto non ravvisato dall'arbitro. Nella seconda parte della gara, gli ospiti trovano il pareggio con Agudelo al 64' ribaltando la gara con Gyasi in seguito ad una ripartenza all'ultimo secondo. Pioli fallisce il sorpasso all'Inter in vetta alla classifica. Nell'altra gara delle 18:30, il Napoli ha battuto il Bologna 2-0 grazie alla doppietta di Lozano con un gol per tempo: al 20' e al 47'. Partenopei che si avvicinano proprio al Milan, ora distante tre punti.