Serie A, il Milan domina a Bologna: finisce 0-3 al Dall’Ara. Allegri a +7 su Gasp

Si chiude con una netta vittoria del Milan a Bologna la 23ª giornata di Serie A. I rossoneri non hanno incontrato difficoltà contro la squadra di Italiano, imponendosi con autorità. La partita si sblocca subito con il gol di Loftus-Cheek, bravo a sfruttare l’assist di Rabiot e a ribadire in rete. L’inglese è poi protagonista anche dell’azione che porta al rigore del secondo gol: dal dischetto Nkunku spiazza Ravaglia e porta il Milan sul 2-0. Nella ripresa, il copione non cambia: Rabiot firma il tris, chiudendo di fatto la partita sul 0-3. Crisi nera per il Bologna, incapace di ritrovare equilibrio e solidità, mentre Allegri può sorridere: il Milan vola a +7 sulla Roma.