Serie A, il Milan cala il tris al Genoa. Sassuolo-Napoli 2-2

Nelle gare che chiudono il turno del mercoledì, la squadra di Pioli fa bottino pieno mentre i partenopei si fanno scippare la vittoria a Reggio Emilia

Nelle gare serali del mercoledì di campionato, il Milan di Pioli annienta con un secco 3 a 0 il Genoa di Shevchenko. Apre le marcature Ibrahimovic al 9', e poi ci pensa Messias con una doppietta a sigillare il punteggio. Per il giocatore brasiliano, altra bella soddisfazione dopo la rete siglata in Champions contro l'Atletico Madrid. I rossoneri con questa vittoria accorciano sul Napoli, che a sua volta è inciampato a Sassuolo. Contro i neroverdi, gli uomini di Spalletti vanno prima in vantaggio al 51' con Ruiz e poi raddoppiano con Martens. Sembra fatta per altri 3 punti, ma il Sassuolo non demorde e si prende il punticino che profuma di vittoria: accorcia le distanze Scamacca (domenica aveva fermato il Milan), e il secondo gol arriva grazie al colpo vincente di Ferrari. Classifica corta in alta quota adesso, con il Napoli a 36, il Milan a 35 e l'Inter a 34 punti.