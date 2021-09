Serie A, il Milan batte 2-0 la Lazio. Espulso Sarri nel finale

I rossoneri portano a casa i tre punti grazie ai gol di Leao e di Ibrahimovic. Salgono in vetta alla classifica a punteggio pieno affiancando il Napoli

Grande prova di forza del Milan batte 2-0 la Lazio a San Siro. Una gara arrembante dei rossoneri che non hanno mai permesso agli uomini di Sarri di palleggiare con tranquillità. I biancocelesti hanno sofferto soprattutto la velocità di Theo Hernandez e Leao sull’out sinistro. È stato proprio il portoghese a sbloccare la partita dopo una grande azione palla al piede al 45’. Pochi minuti più tardi Kessie ha sprecato l’occasione del raddoppio fallendo un rigore che lui stesso aveva guadagnato. Il 2-0 arriverà nel secondo tempo grazie a Zlatan Ibrahimovic – entrato al 60’ - che non ha impiegato nemmeno 10 minuti per segnare il primo gol in campionato. Nel finale si accendono gli animi con il direttore di gara che ha mostrato il cartellino rosso a Sarri per un battibecco a bordocampo dopo che proprio Ibrahimovic aveva strattonato Lucas Leiva. La Lazio non è mai riuscita a controbattere al ritmo alto del Milan che fa tre su tre e va in vetta alla classifica a punteggio pieno. Si fermano invece i biancocelesti che incassano la prima sconfitta stagionale.