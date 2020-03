Serie A, il Milan cade sotto i colpi del Genoa. Quagliarella rimonta il Verona

La Serie A almeno per oggi non si è fermata e si sono giocati alcuni recuperi della ventiseiesima giornata di campionato. Dopo il lunch match vinta dalla Spal per 1-0 contro il Parma, alle 15 si sono disputate altre due gare. Il Genoa ha espugnato San Siro battendo 2-1 il Milan grazie alle reti nel primo tempo di Pandev e Cassata, inutile il gol nel finale di Ibrahimovic. La Sampdoria invece ha battuto in rimonta 2-1 l’Hellas Verona, decisiva la doppietta in undici minuti di Fabio Quagliarella. Gli ospiti si erano portano in vantaggio nella prima frazione con il guizzo di Zaccagni. Da sottolineare che la partita del Ferraris è stata complice di un episodio piuttosto curioso: nel secondo tempo infatti è stato segnalato un problema tecnico nell’utilizzo della Var e per questa ragione l’incontro è terminato senza l’utilizzo della tecnologia.