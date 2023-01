Serie A: il Milan batte la Salernitana per 1-2. Crolla il Sassuolo contro la Samp

Dopo una pausa di più di due mesi torna in campo. Pioli batte Nicola grazie alle reti di Leao e Tonali, mentre i blucerchiati portano a casa tre punti pesantissimi

La Serie A ritorna dopo 52 giorni. Le prime due partite della sedicesima giornata sono Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria. Stesso risultato in entrambi i campi. Finiscono 1-2 le prime gara di questa 16esima giornata di campionato. La formazione di Pioli batte quella di Nicola grazie ai gol di Leao e Tonali. Non può nulla la rete all'83' di Bonazzoli. Anche i blucerchiati portano a casa tre punti pesanti contro Dionisi. Per la Sampdoria decisivi Gabbiadini e Augello.