Serie A, il Milan batte il Sassuolo e resta primo. Vincono anche Inter e Benevento

La domenica di Serie A, dopo il pareggio tra Torino e Bologna, ha visto altre quattro partite in campo nel pomeriggio. Vincono entrambe Milan e Inter, dirette concorrenti in classifica per la Roma: i rossoneri passano 2-1 in casa del Sassuolo grazie a un ottimo primo tempo. Vantaggio di Leao dopo appena 6 secondi (record assoluto di velocità in Serie A), poi il raddoppio di Saelemaekers. Nel finale accorcia Berardi, ma il Milan tiene e conquista tre punti fondamentali che confermano il primo posto rossonero a quota 31. Dovrà rimandare il sorpasso l’Inter (30 punti), che invece ha avuto la meglio dello Spezia 2-1: in gol Hakimi e Lukaku su rigore con Piccoli che segna il gol della bandiera nel recupero. Pareggiano 1-1 Cagliari e Udinese dopo le reti di Lykogiannis e Lasagna mentre il Benevento fa un grande balzo in avanti battendo 2-0 il Genoa: a segno Roberto Insigne e Sau dagli 11 metri.