La 37esima giornata di Serie A si chiude con una concitata lotta salvezza che sancisce un verdetto. Il Cagliari è ufficialmente salvo: la vittoria per 2-1 - gol di Esposito e Mina - vale per la squadra di Pisacane la sicurezza di restare in A anche nella prossima stagione. Tutto rimandato agli ultimi 90 minuti, invece, per Lecce e Cremonese. Gli uomini di Giampaolo superano l'Udinese in trasferta grazie al gol di Jamie Vardy. Non mollano, però, i salentini di Di Francesco protagonisti di una partita al cardiopalma con il Sassuolo. Dopo buona parte della gara in vantaggio grazie alla doppietta Cheddira, Pinamonti rimette il punteggio in equilibrio nel finale, ma nel recupero arriva il clamoroso gol di Stulic. Rete che vale il definitivo 2-3 e i 3 punti e che consente al Lecce di restare sopra di un punto alla Cremonese ad una giornata dalla fine. Nella prossima gara i lombardi affronteranno il Como, ancora in corsa per la Champions, mentre i pugliesi se la vedranno con un Genoa senza obiettivi.