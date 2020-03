Serie A, il Comitato Scientifico del Governo propone lo stop di un mese allo sport a porte aperte

Il Presidente del Consiglio Conte e il suo Comitato tecnico scientifico sono pronti a fermare tutte le manifestazioni sportive a porte aperte per un mese. Questa la proposta del tavolo tecnico: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro”.

Se fosse confermato, la proposta sarebbe integrata al decreto già in vigore. Non uno stop totale del campionato, che però continuerà a vivere sul filo di lana da qui a maggio. Intanto Juve-Milan di Coppa Italia in programma per domani è stata rinviata a data da destinarsi. L’accordo sullo slittamento delle giornate non è ancora confermato. Domani è in programma un’assemblea di Lega a Roma per cercare di trovare l’accordo definitivo.