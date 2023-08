Serie A, il Frosinone mette ko l’Atalanta. Il Monza stende l’Empoli

La seconda giornata di Serie A è iniziata con gli anticipi delle 18.30 che hanno visto scendere in campo Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli. Non sono mancate le sorprese. Allo stadio Benito Stirpe, infatti, la squadra di mister Di Francesco ha battuto la Dea con il risultato di 2-1. Grande prova dei padroni di casa nel primo tempo, con due gol messi a segno da Harroui e Monterisi. I nerazzurri, nella ripresa, hanno provato a reagire con la rete di Duvan Zapata che, però, non ha evitato il primo ko della stagione. Altra vittoria importante, soprattutto in ottica salvezza, è quella del Monza. La formazione allenata da mister Palladino ha steso l'Empoli con un secco 2-0. A decidere la gara sono stati i sigilli, uno per tempo, di Colpani. Per i toscani arriva, così, la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko all'esordio contro l'Hellas Verona.