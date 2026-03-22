Serie A, il Como distrugge il Pisa 5-0: segna anche Paz. Fabregas a +6 sulla Roma

Un Como perfetto vince e annienta un Pisa sempre più vicino alla retrocessione. Al Sinigaglia la squadra di Fabregas non sbaglia praticamente nulla e va in vantaggio dopo solo 7' grazie al gol di Diao. Al 29esimo ci pensa Douvikas a raddoppiare e nel secondo tempo lo spartito non cambia: tiro imprendibile di Baturina, Nico Paz torna al gol dopo più di un mese e Perrone segna la manita all'81' che chiude la gara. Prestazione impeccabile del Como che stacca la Juventus e vola a quota 57 punti, a +6 sulla Roma che affronterà il Lecce alle 18:00.