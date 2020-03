Serie A, il Cagliari sospende gli allenamenti fino al 14 marzo. Il Brescia annulla la seduta

La Roma continua ad allenarsi a Trigoria perché già domani sarà in Spagna per l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Siviglia (giovedì alle 18.55). Altri club però stanno adottando nuove misure per l’emergenza coronavirus: il Cagliari per esempio ha sospeso gli allenamenti della prima squadra fino al 14 marzo mentre il Brescia (ieri sconfitto dal Sassuolo 3-0) ha annullato la seduta di oggi: “In seguito a un’attenta riflessione con lo staff medico la società Brescia Calcio ha deciso di annullare l’allenamento previsto per questa mattina alle ore 11. Presumibilmente entro la giornata sarà comunicato il programma delle prossime settimane”. Ieri l’Inter aveva deciso di non far giocare la Primavera in Youth League, preferendo la sconfitta 3-0 a tavolino.