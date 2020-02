Il Bologna pareggia in extremis. Dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa contro il Genoa, la squadra di Mihajlovic riesce ad evitare il secondo ko consecutivo e all’ultimo minuto riacciuffa il risultato con l’Udinese. Al Dall’Ara gli ospiti si erano portati in vantaggio al 33′ con Stefano Okaka, ma al 94′ Rodrigo Palacio trova il gol del definitivo 1-1. Con questo pareggio i rossoblu salgono a quota 34 punti in classifica, mentre i friulani a 27.