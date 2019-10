Serie A, il Bologna ferma la Lazio: tris dell’Atalanta sul Lecce

Nel pomeriggio di Serie A, 2-2 a sorpresa tra Bologna e Lazio, che hanno dato vita a una vera e propria battaglia. Succede tutto nel gitro di venti minuti, con i rossoblù che passano avanti grazie a Krejci(21′) prima di venire raggiunti dal pari di Immobile(23′). La squadra di Mihajlovic torna avanti con Palacio (31′), ma è ancora l’ex Pescara a trovare la via del gol al minuto 39′. Chi non si ferma invece è l’Atalanta di Gasperini che ottiene altri tre punti con il 3-1 al Lecce. In rete Zapata, Gomez e Gonsens, con Lucioni che firma il gol della bandiera. Alle 18:00 Torino-Napoli, mentre alle 20:45 spazio al derby d’Italia tra Inter e Juventus.