Solo due le partite in programma alle 15 e hanno coinvolto le squadre in lotta per non retrocedere. Al Via del Mare il Bologna batte 3-2 il Lecce: a segno Orsolini con una doppietta e Soriano prima dei gol nel finale di Babacar e Farias che per pochi minuti hanno riaperto la sfida. Uno a uno invece nell’altra gara del pomeriggio: il Brescia al Tardini va in vantaggio con Balotelli ma viene raggiunto nel finale da Grassi.