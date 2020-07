Serie A, il Bologna batte il Lecce: Barrow allo scadere fa 3-2

Termina 3-2 tra Bologna e Lecce. Nell’anticipo domenicale della 36° giornata di Serie A, le formazioni di Mihajlovic e Liverani non si risparmiano, dando vita a una gara divertente. Inizio schock per i salentini, che dopo sei minuti sono già sotto di due reti, quelle di Palacio e Soriano. Ma i giallorossi non si danno per vinti e, anche grazie alle parate di Gabriel, riescono a rimontare: allo scadere del primo tempo Mancosu realizza l’1-2, poi Falco pareggia al 66′. Sembra finita, ma al 93′ Barrow, in contropiede, sigla il gol del definitivo 3-2. Il Lecce perde così l’occasione di avvicinarsi al Genoa, a +4 dagli uomini di Liverani. Il Bologna sale a 46 punti, scavalcando la Fiorentina.