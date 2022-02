Serie A, Gravina: “Non abbiamo parlato dello stop per la Nazionale ma lo faremo”

Il presidente si è espresso in merito alla possibile pausa del campionato nel turno del 20 marzo. In quella giornata i giallorossi sarebbero impegnati nel derby contro la Lazio

Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa dopo la conclusione del consiglio federale. Il presidente della FIGC si è espresso in merito al possibile rinvio di una giornata di Serie A per permettere a l'Italia di Roberto Mancini di prepararsi al meglio per gli spareggi mondiali: "Rinvio giornata Serie A del 20 marzo per la Nazionale? Non ne abbiamo parlato oggi in Consiglio Federale ma è una questione all'ordine del giorno. Lasciamo che le squadre italiane si qualifichino nelle Coppe, siamo tifosi di calcio".