Serie A, giovedì l’assemblea: sul tavolo anche le partite in chiaro

Il calcio in Italia è ripartito con le semifinali di Coppa Italia, mercoledì è in programma la finale a Roma, mentre dal prossimo weekend ricomincerà anche il campionato con i recuperi delle partite interrotte prima del lockdown. Per giovedì, intanto, la Serie A ha fissato l’assemblea e saranno diversi i temi all’ordine del giorno: tra questi anche il protocollo d’intesa con la Figc sull’estensione dei tesseramenti oltre il 30 giugno, ma soprattutto le “ipotetiche modifiche ai contratti di licenza dei diritti audiovisivi 2018-21”, e infine “la riduzione degli embarghi degli highlights e la fattibilità della trasmissione in chiaro di due partite per giornata”.