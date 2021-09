Serie A, Genoa-Verona 3-3: Destro rimonta ma Kalinic pareggia nel recupero

Il Grifone rimonta due gol in 10 minuti grazie alla doppietta di Destro, ma poi capitola al 91' sul pareggio di un altro ex Roma come Kalinic

Redazione

Pari spettacolo a 'Marassi' tra Genoa e Verona, che tornano a casa con un punto dopo un 3-3 pieno di colpi di scena. Passa in vantaggio l'Hellas con la rete di Giovanni Simeone all'8', replicata dal rigore trasformato da Barak al 49'. Partita che sembra incanalata, ma nei gli ultimi minuti il Grifone reagisce a in 10 minuti la ribalta: prima il rigore di Criscito al 76', poi la doppietta di Destro che firma il 3-2. Ma il match non è finito e al 91' ci pensa un altro ex Roma come Kalinic a segnare la rete del definitivo pareggio.