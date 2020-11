Serie A, Genoa-Torino 1-2: prima vittoria in campionato per i granata

Il Torino rialza la testa. Dopo la rimonta clamorosa subita contro la Lazio nel finale, la squadra di Marco Giampaolo centra la prima vittoria in campionato nel recupero della terza giornata di Serie A. A ‘Marassi’ finisce 2-1 per gli ospiti, con il Genoa che non riesce a dare continuità al buon pareggio nel derby con la Sampdoria. A decidere il match sono i gol di Lukic con l’autogol di Luca Pellegrini mentre a nulla serve la rete rossoblù di Scamacca nel recupero. Il Torino lascia così l’ultimo posto in classifica e sale a 4, con il Genoa che resta a 5.