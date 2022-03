Serie A, Genoa-Torino 1-0. Portanova regala i primi tre punti a Blessin

E' la prima vittoria casalinga in campionato per i liguri

La sfida Genoa-Torino finisce 1-0. Si ferma così il ruolino di marcia dei granata, reduci da 4 successi di fila al Ferraris contro i grifoni. Portanova regala i primi tre punti a Blessin che dal suo arrivo sulla panchina dei liguri aveva ottenuto soltanto pareggi. Quella di questa sera è anche la prima vittoria in casa per il Genoa che con questi tre punti raggiunge il Venezia (che ha 2 oartite in meno) quota 22 punti in classifica. Immutata la posizione del Torino a metà classifica con 35 punti.