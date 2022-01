Serie A, Genoa-Spezia 0-1: Bastoni regala i tre punti a Thiago Motta

Lo Spezia sale a quota 19 punti, mentre il Genoa resta fermo in penultima posizione a 12

In contemporanea con la Roma, si stava giocando al Luigi Ferraris il derby ligure. La squadra di Thiago Motta, guadagna tre punti fondamentali grazie alla rete di Bastoni al 14': un bell'assist per lui da parte di Verde, il numero 20 non si fa pregare e conclude in rete all'angolino basso di destra. Lo Spezia sale quindi a quota 19 punti avvicinandosi sempre più alla posizione salvezza. La formazione di Shevchenko invece non può nulla e rimane in fondo alla classifica con soli 12 punti.