Serie A, Genoa-Spal 2-0: Pandev e Schone lanciano il Grifone

Tre punti fondamentali quelli conquistati dal Genoa di Nicola contro la Spal di Gigi Di Biagio, un 2 a 0 che lancia momentaneamente i rossoblù fuori dalla zona retrocessione. Tante le emozioni nel primo tempo con il Grifone che mette subito la testa avanti dopo 20 minuti. Pinamonti con la sponda aerea per Iago Falque, passaggio per Pandev che con un preciso e potente diagonale di destro infila Letica. Il Genoa avrebbe la grande chance di raddoppiare dieci minuti dopo, grazie al calcio di rigore guadagnato da Cassata per un ingenuo fallo di Reca. Bravo però Letica a ipnotizzare Iago Falque e a tenere in linea di galleggiamento i suoi. Nella ripresa è sempre la squadra rossoblù a dettare i ritmi e con una punizione chirurgica dell’ex Ajax Schone riesce a trovare il gol del 2 a 0 e a mettere in ghiaccio la sfida.