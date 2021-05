Serie A, Genoa-Sassuolo 1-2: De Zerbi scavalca la Roma in classifica

In attesa della sfida dei capitolini, i neroverdi si portano in zona Conference League

In attesa della Roma, in campo alle 18:00 contro il Crotone, il Sassuolo vince contro il Genoa e scavalca momentaneamente i giallorossi, portandosi in zona Europa. Nel match delle 12:30, i neroverdi battono 2-1 gli uomini di Ballardini. Al 14' è Raspadori a sbloccare la partita, il Genoa risponde con Zajc ma la rete viene annullata con l'ausilio del VAR. Nella ripresa raddoppia Berardi al 66', mentre Zappacosta prova a riaprire la gara all'85'.