Serie A, Genoa-Salernitana 1-0: al Grifone basta Gudmunsson

Vittoria interna dei liguri che tornano alla vittorie dopo due K.O. consecutivi. Pippo Inzaghi ancora in cerca della prima vittoria con la Salernitana

Anticipo del decimo turno di Serie A che vede trionfare il Genoa di fronte al proprio pubblico contro una deludente Salernitana. Dopo il pareggio strappato all'ultimo secondo ai danni del Cagliari la scorsa giornata, tornano alla sconfitta gli uomini di Pippo Inzaghi, ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Padroni di casa che la vincono nel primo tempo grazie al solito Albert Gudmunsson, il gioiello islandese, servito da Malinovskyi, salta secco Gyomber e calcia all'angolino realizzando la rete del vantaggio al minuto 35. Quarta rete stagionale per il talento del Genoa che sta davvero impressionando tutti. La reazione della Salernitana è inconsistente e al Grifone basta l'1-0 per portare a casa i tre punti e tornare al successo dopo le due sconfitte con Milan e Atalanta.