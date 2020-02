Serie A, Genoa-Lazio 2-3: vittoria sofferta per la squadra di Inzaghi

Match intensissimo a ‘Marassi’ nella sfida delle 12.30, l’unica che si giocherà in questa domenica di Serie A oltre a Roma-Lecce di questa sera. La Lazio soffre in casa del Genoa, ma riesce a spuntarla per 3-2 ma non senza più di qualche apprensione. Biancocelesti subito avanti con Marusic al 2′, ma i rossoblù sono vivi e lottano anche se la squadra di Inzaghi trova il raddoppio nella ripresa con Immobile. Poi accorcia Cassata con un gran gol da fuori, prima della terza rete laziale firmata da Cataldi su punizione. Nel finale il Genoa torna sotto con il rigore trasformato – dopo l’intervento del Var per un fallo di mano di Lazzari – da Criscito. I padroni di casa ci provano, mettono paura ai biancocelesti provando anche a inserire gli ex Roma Iago Falque e Destro. Non basta: la squadra di Inzaghi sale a 59, a -1 dalla Juve e +5 sull’Inter che non giocherà per il rinvio della sfida con la Sampdoria per l’emergenza coronavirus.