Serie A, Genoa-Juventus 2-1: speranza salvezza ancora viva per i grifoni

Criscito completa la rimonta con un rigore al 95'

Il secondo anticipo del venerdì di Serie A vede protagoniste Juventus e Genoa. A Marassi il primo tempo scorre via senza troppe emozioni: unico episodio degno di nota è un colpo di testa di Kean finito sopra la traversa. Nella seconda frazione gli ospiti trovano il vantaggio con il gol numero 115 di Dybala che raggiunge Baggio. L'argentino prova a ripetersi da fuori pochi minuti dopo, ma il palo gli nega la doppietta. Nei minuti finali i bianconeri ancora pericolosi con Vlahovic, bravo a proteggere palla in area, a girarsi e poi a provare la conclusione da distanza ravvicinata. La parata di Sirigu tiene a galla i suoi che riprendono la partita sul finale con Gudmunsson. I padroni di casa hanno anche l'occasione per completare la rimonta, ma Szczesny riesce a disinnescare il tiro a tu per tu di Amiri. Il 2-1 lo segna Criscito con un rigore di personalità al 95'.