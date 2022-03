Serie A, Genoa-Empoli 0-0. Blessin si conferma ‘Mister X’

Per i rossoblu quinto pareggio consecutivo e la rincorsa alla salvezza diventa sempre più difficile

Finisce in parità a reti inviolate Genoa-Empoli il match all'ora di pranzo del 28' turno della Serie A. I padroni di casa raccolgono un punto per la quinta volta consecutiva da quando Blessin è alla guida del Genoa e diventa sempre più difficile la corsa verso la salvezza. Per l'Empoli di Andreazzoli questo pareggio permette di mantenersi a metà classifica raggiungendo quota 32 punti.