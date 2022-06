Serie A: fissati i criteri per la per la compilazione del calendario

Il calendario della Serie A TIM 2022-2023 sarà presentato domani, alle 12. Le giornate che comporranno la prossima stagione saranno svelate in diretta su Dazn e sul canale YouTube di Lega Serie A. Di seguito i vincoli e i criteri che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM, che anche in questa stagione presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all'interno di una giornata, rispetto all'andata. La Lega ha anche tenuto conto delle indisponibilità dei campi o di concomitanza con altri eventi cittadini. Ci sarà una pausa, per i Mondiali in Qatar tra il 14 novembre 2022 e il 4 gennaio 2023.