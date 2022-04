Serie A, Fiorentina-Udinese 0-4: i viola restano a -2 dalla Roma

Decidono i gol di Pablo Mari, Deulofeu, Walace e Udogie

Mercoledì di recuperi in Serie A. Al Franchi, Fiorentina e Udinese si danno battaglia nella partita valevole per il ventesimo turno di campionato. Partenza in salita per i viola che al 12' sono già sotto a causa del gol di Pablo Mari. Il difensore spagnolo è il più lesto a giungere sulla seconda palla ed è poi molto bravo a spedirla sotto la traversa battendo un Terracciano appostato sul primo palo. I padroni di casa si riversano quindi in avanti lasciando molto spazio alle proprie spalle. Ad approfittarne al 36' è Udogie che si invola verso l'area avversaria. Sul tap-in del suo tiro si avventa Deulofeu, autore dello 0-2 a portiere battuto. Nella seconda frazione la Fiorentina si è riversata all'attacco per provare a riaprire la gara, ma così non è stato e i bianconeri trovano altri due gol in pieno recupero con Walace e Udogie. Fallisce dunque il sorpasso alla Roma che rimane al quinto posto con due punti di vantaggio. L'Udinese con ormai la salvezza in tasca si avvicina alla decima posizione occupata dal Sassuolo.