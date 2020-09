Serie A, Fiorentina-Torino 1-0: Castrovilli regala ai viola la prima vittoria della stagione 2020/2021

Allo stadio Artemio Franchi si è conclusa la prima sfida della Serie A 2020/2021: Fiorentina e Torino si sono sfidate per inaugurare la nuova stagione. I viola vincono per 1-0, con rete di Castrovilli e si aggiudicano i primi tre punti del nuovo campionato. Durante il primo tempo la formazione di Iachini ha occasione di passare avanti sui rivali per ben tre volte: il binomio Biraghi-Kouamé dialoga bene, con l’ex Genoa che sfiora il vantaggio per due volte nel finale del primo tempo. C’è voluto il miglior Sirigu per negare la gioria del gol alla squadra di Iachini. Nella ripresa rete annullata a Biraghi, poi il gol al 78′ di Castrovilli, su assist di Chiesa. Nel finale Belotti segna in rovesciata, ma in fuorigioco.