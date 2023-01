Serie A, Fiorentina-Torino 0-1: Miranchuk regala ai granata il settimo posto

I granata spugnano il Franchi e staccano la Viola in classifica

Un'altra sconfitta per la Fiorentina dopo quella di domenica scorsa contro la Roma. Al Franchi il Torino di Juric vince 1-0 contro la Viola grazie al gol di Miranchuk al 33'. Grazie a questi tre punti la squadra granata sale a quota 26 al settimo posto in classifica staccando di 3 punti proprio la Fiorentina che non vince dal 9 novembre. Pioggia di fischi da parte dei tifosi viola dopo il triplice fischio.