Serie A, Fiorentina-Lazio 2-0: decide Vlahovic, Champions lontana per Inzaghi

I biancocelesti vedono allontanarsi la Champions League: il serbo classe 2000 sfonda il muro dei 20 gol stagionali

La Fiorentina vince una sfida fondamentale in ottica salvezza e allontana sensibilmente la Lazio dalla Champions League. A decidere è ancora una volta Dusan Vlahovic, protagonista assoluto del match con una doppietta: il serbo che piace anche alla Roma sale a 21 gol in campionato. Nel primo tempo la rete da zero metri su assist di Biraghi, poi nel finale la chiude di testa. Partita non bella con tantissime interruzioni e ammonizioni. Nel finale espulso Andreas Pereira per la squadra di Inzaghi. La Lazio doveva assolutamente vincere per rimanere in corsa per la Champions League, ma questa sconfitta - nonostante la partita da recuperare col Torino - la allontana in maniera importante. La Fiorentina, invece, fa un balzo fondamentale in ottica salvezza.