Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news calcio Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: a Vanoli basta Gosens. Viola a +8 sul Lecce

news calcio

Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: a Vanoli basta Gosens. Viola a +8 sul Lecce

Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: a Vanoli basta Gosens. Viola a +8 sul Lecce - immagine 1
Punti fondamentali per i padroni di casa che si allontanano dalla zona retrocessione
Redazione

La Fiorentina vince di misura ma ipoteca la salvezza a sei giornata dalle fine del campionato. I padroni di casa subiscono nei primi minuti, ma poi sono proprio loro ad andare avanti: cross di Harrison per Gosens che porta i violini vantaggio al 28'. Nel secondo tempo il ritmo si abbassa, ma al 63' arriva l'episodio che potrebbe cambiare tutto: contatto Noslin-Mandragora, non c'è nulla per Fabbri che mantiene la sua decisione anche dopo on-field review. La squadra di Sarri continua a premere ma esce dal Franchi a mani vuote e rimane a quota 44 punti. La squadra di Vanoli invece esulta e sale a 35 punti, a +8 dalla zona retrocessione.

Leggi anche
Serie A, l’Inter rimonta il Como: 4-3 e scudetto a un passo. Roma a -3 dalla Champions
Serie A, Bologna-Lecce 2-0: il gol di Freuler e Orsolini inguaiano Di Francesco

© RIPRODUZIONE RISERVATA