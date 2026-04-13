Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: a Vanoli basta Gosens. Viola a +8 sul Lecce

La Fiorentina vince di misura ma ipoteca la salvezza a sei giornata dalle fine del campionato. I padroni di casa subiscono nei primi minuti, ma poi sono proprio loro ad andare avanti: cross di Harrison per Gosens che porta i violini vantaggio al 28'. Nel secondo tempo il ritmo si abbassa, ma al 63' arriva l'episodio che potrebbe cambiare tutto: contatto Noslin-Mandragora, non c'è nulla per Fabbri che mantiene la sua decisione anche dopo on-field review. La squadra di Sarri continua a premere ma esce dal Franchi a mani vuote e rimane a quota 44 punti. La squadra di Vanoli invece esulta e sale a 35 punti, a +8 dalla zona retrocessione.