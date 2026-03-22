Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: Ndour risponde a Esposito. Chivu primo a +6 sul Milan

La trentesima giornata di campionato si conclude con il pari tra viola e neroazzurri al Franchi: la squadra di Vanoli è ora sedicesima a +2 sul Lecce diciottesimo

Termina con l'1-1 al Franchi tra Fiorentina e Inter la trentesima giornata di Serie A, l'ultimo turno prima della sosta. I neroazzurri passano in vantaggio in avvio di gara con il colpo di testa vincente di Pio Esposito, ma al 77' ci pensa Ndour con un facile tap-in a blindare il pareggio. La squadra di Vanoli si conferma in un buon periodo di forma e sale al sedicesimo posto con 29 punti, a +2 sul Lecce diciottesimo. La formazione di Chivu, oggi squalificato e sostituito da Kolarov in panchina, resta invece in vetta alla classifica ma a +6 sul Milan e a +7 sul Napoli a nove giornate del termine.