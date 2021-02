Serie A, Fiorentina-Inter 0-2: nerazzurri al primo posto, decidono Barella e Perisic

Barella e Perisic regalano a Conte il primo posto momentaneo. L’Inter vince 2-0 in trasferta a Firenze l’anticipo della 21esima giornata contro la Fiorentina di Prandelli. Nel primo tempo super gol del centrocampista ex Cagliari, che col destro a giro batte Dragowski; nella ripresa Hakimi regala al croato una palla da mettere solo in porta dopo una sgroppata sulla destra. I nerazzurri salgono a 47 punti, a più uno dal Milan e a più 7 dalla Roma, impegnata domani sera all’Allianz Stadium contro la Juve.