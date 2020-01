Serie A, Fiorentina-Genoa non va oltre il pari: 0-0 al Franchi

Continua il sabato di Serie A e dopo il successo del Bologna per 3-1 sulla Spal, al Franchi non si va oltre lo 0-0. La Fiorentina dunque non trova il suo quarto successo consecutivo nonostante le occasioni non siano mancate. Ad avere le chance migliori, però, è il Genoa che sciupa un rigore nel primo tempo complice la parata di Dragowski su Criscito. Nella ripresa è ancora il portiere viola il protagonista numero uno con il salvataggio sul quasi autogol di Milenkovic e sul tap in di Pinamonti. Il pareggio non smuove nulla nella zona retrocessione con la squadra di Nicola che resta penultima a pari punti con Spal e Brescia.