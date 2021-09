Serie A: Fiorentina e Sassuolo di misura, poker dell’Empoli al Bologna

Le squadre di Italiano e Dionisi battono per 1-0 Udinese e Salernitana, mentre i toscani si impongono per 4-2 contro la formazione di Mihajlovic

Si sono concluse le tre gare delle 15:00. La Fiorentina strappa i tre punti in trasferta battendo l’Udinese grazie al solito Vlahovic, realizzatore del rigore procurato da Bonaventura. L’attaccante serbo sale a quota quattro gol in stagione, dimostrandosi infallibile dal dischetto con dieci rigori trasformati su dieci. A Reggio Emilia il Sassuolo batte 1-0 la Salernitana trovando il secondo successo stagionale dopo quello dell’esordio contro l’Hellas Verona. A regalare la vittoria alla squadra di Dionisi ci pensa Berardi che nella ripresa di testa buca Belec sull’assist di Boga. Match dalle mille emozioni al Castellani dove l’Empoli si impone per 4-2 sul Bologna: Bonifazi con un autogol dopo un minuto porta in vantaggio i padroni di casa, ma Barrow con un super gol pareggia i conti. Arnautovic ha sui piedi la possibilità di ribaltarla ma dal dischetto colpisce direttamente il palo. Pinamonti prima e Bajrami poi portano l’Empoli sul +2, Arnautovic si fa perdonare e prova a scuotere i suoi accorciando le distanze, ma a chiudere i conti ci pensa Samuele Ricci che al 90’ firma il suo primo centro in Serie A e il 4-2 definitivo.