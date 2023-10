Serie A, Fiorentina-Cagliari 3-0: Gonzalez apre, Nzola chiude

Vittoria di carattere della Fiorentina che conferma un ottimo stato di forma e si appaia in classifica in zona Champions a Juventus e Napoli. Partono fortissimo i viola con la rete del vantaggio che arriva dopo appena 3minuti: Gonzalez è il più rapido a raccogliere un pallone vacante in mezzo all'area di rigore, battendo Radunovic da pochi metri. Toscani aggressivi e propositivi per trovare subito il raddoppio che arriva per mano del 2004 Kayode: discesa del terzino che arriva sul fondo e mette forte al centro trovando la deviazione di Dossena che si rende colpevole di una sfortunata autorete. Nella ripresa il Cagliari accenna una timida reazione senza però trovare la rete della speranza. Sigillo finale nel recupero con la prima rete in campionato di M'bala Nzola. Altra sconfitta per il Cagliari che resta ultimo in classifica a quota 2 punti.