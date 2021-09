Serie A, Empoli-Venezia 1-2: Henry e Okereke firmano la prima vittoria stagionale

La squadra di Zanetti trova i primi gol e soprattutto i primi punti in casa della squadra di Andreazzoli

Il Venezia sbanca il 'Castellani' di Empoli e centra la sua prima vittoria in campionato. La squadra di Zanetti conquista tre punti fondamentali in uno scontro diretto in trasferta, potenzialmente molto pesante alla lunga. A firmarla sono due attaccanti, entrambi nuovi acquisti estivi: nel primo tempo in gol Thomas Henry con una bella spaccata di rapina. Poi l'Empoli reagisce, va in forcing e chiude gli avversari in area ma senza trovare la rete. Nella ripresa sono gli ospiti a raddoppiare con David Okereke al 69', poi nel finale Bajrami accorcia le distanze su rigore ma non basta. Dopo più di 8 minuti di recupero finisce 2-1 per i veneti.