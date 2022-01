Serie A, Empoli-Sassuolo 1-5: Dionisi aggancia Andreazzoli in classifica

Inutile la rete del pareggio di Henderson. Berardi e le doppiette di Raspadori e Scamacca travolgono i toscani

Il Sassuolo vince 5-1 in casa dell'Empoli e aggancia i rivali di giornata in classifica a 28 punti. Non c'è stata mai partita tra le 2 compagini. La squadra di Andreazzoli l'aveva tenuta in piedi fino al 16esimo del primo tempo, quando Henderson aveva risposto al gol del vantaggio di Berardi dal dischetto. Gli ospiti poi hanno cambiato marcia e trovato il gol del vantaggio con Raspadori al 24esimo. Scamacca ha confermato l'ottimo stato di forma anche oggi, e ha siglato la rete della sicurezza, quella del 3-1 al minuto 67. Poi ancora Raspadori, che ha permesso ai suoi di dilagare. Senza pietà, i neroverdi nel finale di gara hanno calato la cinquina, ancora con Scamacca a ridosso del 90esimo. Da sottolineare un'altra grande prestazione di Frattesi oltre all'espulsione di Mattia per i toscani.