Serie A, Empoli-Sampdoria 3:0: doppietta dell’ex Caputo e gol di Candreva

I blucerchiati espugnano il Castellani

Nell'anticipo della domenica della quarta giornata di Serie A vittoria esterna della Sampdoria di D'Aversa che supera per 3 reti a 0 l'Empoli al Castellani. Reti dell'ex di turno, Caputo, in gol al 31' e 52' e sigillo finale dell'ex Lazio e Inter Candreva al minuto 70. Con questo risultato la Sampdoria ottiene la sua prima vittoria stagionale e sale momentaneamente all'undicesimo posto a 5 punti, due in più dell'Empoli fermo a 3 e in queindicesima posizione.