Serie A, Empoli-Salernitana 1-1: Bonazzoli risponde a Cutrone. Venezia in Serie B

Empoli e Salernitana aprono la penultima giornata di Serie A al Castellani. Dopo aver rischiato molto su un colpo di testa di Djuric salvato sulla linea, i padroni di casa passano in vantaggio alla mezz'ora grazie a un gol di Cutrone favorito da un bell'assist di Asllani. I campani, però, non mollano e sfiorano il pareggio con Radovanovic. Nella ripresa Vicario si supera su Bonazzoli che era andato per la porta a botta sicura al 55'. Sul capovolgimento di fronte, l'ex Milan cerca la sua doppietta personale, ma viene fermato dal palo. Nicola e i suoi trovano il pareggio proprio con Bonazzoli, bravo ad approfittare di un'uscita a vuoto del portiere avversario su angolo. La Salernitana potrebbe addirittura ribaltarla, ma Perotti fallisce il rigore decisivo all'83'. I campani potrebbero tornare in zona retrocessione in caso di vittoria del Cagliari mentre questo risultato condanna il Venezia alla Serie B.