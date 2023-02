Serie A, Empoli-Napoli 0-2: Spalletti vola a +18 sull’Inter nel segno di Osimhen

Si chiude l'anticipo della Serie A con il Napoli che vince 2-0 contro l'Empoli. Al Castellani si decide tutto nel primo tempo prima con l'autogol di Ismajli e poi grazie all'ottavo gol consecutivo del solito Victor Osimhen. La formazione di Spalletti chiude in 10 uomini per l'espulsione al 67esimo di Mario Rui che da terra ha scalciato volontariamente Caputo. Gli Azzurri volano in classifica portandosi a +18 sull'Inter che domani giocherà al Dall'Ara contro il Bologna. Frena l'Empoli che dopo due pareggi trova la seconda sconfitta in 4 partite dopo il ko dell'Olimpico contro la Roma fermandosi a 28 punti in classifica.