Serie A, Empoli-Atalanta 0-2: Hateboer e Lookman regalano i tre punti a Gasperini

La domenica di Serie A si apre allo Stadio Castellani con la sfida tra Empoli e Atalanta. Ad avere la meglio è stata la squadra di Gasperini che con un gol per tempo (Hateboer al 32') e uno nella ripresa (Lookman al 59') conquista i tre punti. La Dea sale dunque al secondo posto in classifica con 27 punti, appena 5 di ritardo sul Napoli capolista. La squadra di Zanetti invece rimane a quota 11 e in caso di vittoria di tutte le dirette concorrenti, scivolerebbe al 16esimo posto in classifica.