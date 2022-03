Serie A, deferito il Napoli per la mancata osservanza dei Protocolli Sanitari

Problemi per il presidente dei partenopei De Laurentiis e per il responsabile sanitario del club

Problemi per il Napoli, deferito il presidente De Laurentiis. Lo ha comunicato la FIGC tramite un comunicato ufficiale. Non solo il proprietario della società azzurra ma anche il responsabile sanitario del club, Raffaele Canonico, per non aver impedito a tre calciatori sottoposti a quarantena domiciliare (Lobotka, Rrhamani e Zielinski) di partire per Torino e partecipare al match di campionato con la Juventus. "La società è stata deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal presidente Aurelio De Laurentiis e a titolo di responsabilità oggettiva della violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dal responsabile sanitario Raffaele Canonico". Scrive il Procuratore Federale.