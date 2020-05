Serie A, Dal Pino ringrazia Spadafora: “Abbiamo lavorato per il bene del calcio”

Il presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato in merito alla ripartenza del campionato, fissata da Spadafora e dai vertici del calcio italiano per il 20 giugno. Queste le sue dichiarazioni all’interno di una nota della Lega: “Ringrazio il Ministro Spadafora e il suo staff. Abbiamo affrontato con coerenza, determinazione e spirito di servizio un periodo straordinario, complesso e pieno di ostacoli e pressioni, lavorando sempre con un solo pensiero: il bene del calcio e la difesa del suo futuro, che per la Serie A deve significare tornare a essere il campionato più bello del mondo. Solo con questo spirito riusciremo a ripagare la passione e l’entusiasmo dei milioni di tifosi che seguono il nostro sport”.